В Коктебеле уничтожили пляж санатория «Прибой», который находится на границе с горным массивом Кара-Даг. Об этом 30 мая в комментарии Крым.Реалии сообщил российский блогер, проживающий в Крыму, Александр Горный.

«Одна из основных проблем Коктебеля – это отсутствие канализации. Именно в этом месте можно было купаться, не боясь подхватить какие-то кишечные заболевания. Несколько дней назад сюда завезли крупную строительную технику, которая начала разравнивать пляжи. Сегодня я увидел спиленный холм, также выкорчеваны кедровые деревья на набережной», – заявил Горный.

Он утверждает, что из-за того, что фактические власти полуострова «не способны контролировать сложившуюся ситуацию», нужно обращаться к президенту России Владимиру Путину.

Александр Горный поддержал аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Накануне жители Коктебеля обратились к Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту.

Крымские и российские СМИ сообщали о начале строительных работ возле Тихой бухты. По заявлению российского журналиста Дмитрия Киселева, там планируют построить несколько девятиэтажных домов. Он назвал действия застройщика «архитектурным преступлением».

Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», расположенный между поселками Коктебель и Орджоникидзе, находится, по словам местных жителей, под угрозой исчезновения. Местные общественники с прошлого года борются с чиновниками, которые намерены завести сюда инвестора для обустройства территории и прокладки коммуникаций.

Среди тех, кто в прошлом году убеждал жителей восточного Крыма и общественников в важности проекта, была Елена Аксенова – супруга премьера подконтрольного России правительства Крыма, возглавляющая общественную организацию «Русское единство». Она ездила в Тихую бухту, чтобы лично разъяснять всем несогласным «пользу» проекта.