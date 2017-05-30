Юнкер надеется на завершение процесса ратификации соглашения по Украине до 13 июля

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поблагодарил Сенат Нидерландов за голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, и выразил надежду, что процесс ратификации завершится к саммиту Украина-ЕС, запланированному на 13 июля.

«Сегодняшнее голосование в нидерландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского союза нашим украинским друзьям: место Украины – в Европе. Будущее Украины – это Европа... Наше соглашение об ассоциации, включая компонент о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, теперь на шаг ближе к ратификации», – говорится в заявлении Жан-Клода Юнкера, обнародованном 20 мая на сайте Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии также отметил, что Соглашение об ассоциации уже активизировало торговлю между ЕС и Украиной, повысило благосостояние предпринимателей, помогло инициировать и реализовать ряд реформ в Украине и предоставило новые возможности как для Европейского союза, так и для граждан Украины.

В Еврокомиссии уточнили, что после сегодняшнего голосования документ должен подписать король Нидерландов, дальше его должны опубликовать в Официальном журнале страны, а также передать на хранение в Генеральный секретариат ратификационные грамоты.

После этого Европейскому союзу необходимо доработать процедуры заключения Соглашения и сдать на хранение свои документы о ратификации. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это голосование является одним из завершающих этапов ратификации Соглашения.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не одобрила соглашение с Украиной. Будущее документа было в неопределенности после того, как 61% участников рекомендательного референдума в апреле 2016 года высказался против соглашения с Украиной. При этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей, таким образом, судьбу соглашения решили менее 19,7% нидерландских избирателей.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения. Перед этим правительство Нидерландов, вопреки результатам прошлогоднего референдума, добилось на саммите ЕС в декабре прошлого года постановления символической так называемой «брюссельской декларации», которая имела целью успокоить критиков сделки.