Аксенов назвал «бредом сумасшедших» возбуждение Киевом уголовного дела из-за гибридной войны

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назвал «бредом сумасшедших» решение прокуратуры Автономной Республики Крым открыть уголовное производство по факту развязывания должностными лицами государственных органов АР Крым гибридной войны против Украины. Об этом 30 мая Аксенов заявил журналистам в Судаке, сообщает «РИА Крым».

«Это бред сумасшедших. Они (власти Украины – КР) действуют по одному принципу: чего бы нам сделать плохого. Больше у них ничего другого нет: ни здравого смысла, ни логики, ни забот о собственной стране», – сказал Аксенов.

По его словам, Киеву пора смириться с аннексией Россией Крыма.

30 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что по материалам ведомства прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».