МИД: из-за урагана под Москвой погиб один гражданин Украины

В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что в результате урагана в Московской области 29 мая погиб гражданин Украины.

«По информации Министерства чрезвычайных ситуаций России, 29 мая 2017 года в результате урагана в Московской области, точнее в городе Красногорск Московской области, погиб гражданин Украины. Тело умершего находится в бюро судебно-медицинской экспертизы при Красногорский больнице», – сообщил Радiо Свобода официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

29 мая во Москве произошел ураган, в результате которого погибли 16 человек. Шторм вырывал деревья с корнем, повредил линии электропередач и крыши.