Суд по делу крымского экс-депутата Ганыша перенесли из-за неявки свидетелей – адвокат

В Киеве 30 мая перенесли заседание суда по делу экс-депутата из Крыма Василия Ганыша в связи с неявкой свидетелей обвинения. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат подсудимого Андрей Руденко.

«Сторона обвинения не обеспечила явку свидетелей. Заседание перенесли. Мы все еще ожидаем в суде Рефата Чубарова, но на это заседание он не явился в связи с заграничными поездками. Также не явился свидетель со стороны обвинения Шевкет Юзбашев», – рассказал Руденко.

Адвокат добавил, что сторона обвинения затягивает дело и не обеспечивает присутствие свидетелей на заседаниях.

Следующее заседание запланировано на 21 июня.

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Из-за этого Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело Василия Ганыша.

Экс-депутата задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат находился в розыске, Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента полуострова.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.