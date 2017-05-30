Минобороны: Полторак подписал приказ об условиях призыва на срочную военную службу

В Министерстве обороны Украины заявляют, что министр обороны Степан Полторак 30 мая подписал приказ об условиях призыва на срочную военную службу.

«Министр обороны Украины подписал приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицерского состава в 2017 году. Этот приказ только подписан, сейчас он будет отправлен в министерство юстиции, и после утверждения вступит в силу», – сказал заместитель начальника Генштаба Украины Артур Артеменко, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, на срочную офицерскую службу могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончившие военные кафедры, которые имеют высшее образование не ниже бакалавра и которым присвоено первичное офицерское звание.

«В соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 170 срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев», – уточнил он.

По данным Минобороны Украины, призывной ресурс офицеров запаса упомянутой категории только за последние 7 лет составляет почти 92 000 человек, из них на службу призовут необходимое количество, чтобы укомплектовать первичные офицерские должности.

В Минобороны отмечают, что офицеры военной службы по призыву будут проходить службу за пределами АТО в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений.

«Они (офицеры запаса) также могут привлекаться к службе в АТО, но только в добровольном порядке и после заключения соответствующего контракта», – подчеркнул Артеменко.

В начале года СМИ сообщали, что офицеры запаса будут призваны в ряды ВСУ в этом году. Однако в министерстве тогда эту информацию не подтвердили, и сообщили, что соответствующее решение будет приниматься с учетом количества контрактников, которые освободятся, а также в соответствии с прогнозными показателями принятия на службу по контракту в добровольном порядке.

В 2016 году более 69 000 военнослужащих заключили контракт с ВСУ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,6 тысяч человек, более 22 000 были ранены.