Навальный: миллионер Усманов добивается удаления фильма «Он вам не Димон»

Российский оппозиционер Алексей Навальный на слушаниях в Люблинском суде Москвы назвал целью процесса по иску миллиардера Алишера Усманова удаление фильма-расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре России Дмитрии Медведева.

Как заявил Навальный, бизнесмен, выполняя поручение высших должностных лиц России, пытается переключить все внимание по коррупции в стране на себя. Заседание по иску Усманова против Навального продолжится 31 мая.

Усманов подал в суд на Алексея Навального в связи с публикацией Фонда борьбы с коррупцией, в которой бизнесмена обвиняют в даче взятки главе правительства России Дмитрию Медведеву. 30 мая в суде началось рассмотрение иска. Сам Усманов на слушания не явился. В ходе заседания 30 мая судья отклонила все ходатайства юристов ФБК. В частности, суд отказался вызвать на допрос самого Медведева, а также приобщить к делу сведения о том, что Усманов вмешивался в редакционную политику издания «Коммерсант».

Навальный обвинил суд в нарушении «принципов состязательности процесса». Он вновь заявил о финансовых махинациях Усманова. Оппозиционер отметил, что все доказательства причастности бизнесмена к коррупции, мошенничеству и других преступлениям находятся в открытом доступе. Политик попросил суд отказать в удовлетворении предъявленного ему иска.

В марте 2017 года ФБК опубликовал расследование про элитную недвижимость Дмитрия Медведева. В публикации, в частности, утверждается, что Усманов как взятку передал подконтрольным главе правительства России структурам особняк стоимостью около 5 миллиардов рублей. 26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции протеста. Фильм-расследование «Он вам не Димон» набрал на YouTube более чем 20 миллионов просмотров.

Усманов в мае в ответ на публикацию ФБК записал два видеообращения к Навальному. Бизнесмен назвал оппозиционера «уголовником», «невеждой» и «неудачным бизнесменом» и потребовал извинений. По сути на предъявленные обвинения Усманов не ответил.