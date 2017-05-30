Азербайджанский журналист заявляет, что его похитили в Грузии и силой вернули в Баку

Азербайджанский журналист Афган Мухтарли заявляет, что его силой вернули из Грузии в Азербайджан, где его, по словам адвоката, обвиняют в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде денег.

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил Радiо Свобода, что он встретился со своим подзащитным Афганом Мухтарли в штаб-квартире Государственной пограничной службы Азербайджана в Баку 30 мая, через день после того, как журналист заявил о похищении его неизвестными лицами в Тбилиси.

«Афган сказал мне, что неизвестные люди заставили его сесть в автомобиль Opel в Тбилиси рядом с тем местом, где он живет, и что эти люди, по его мнению, были представителями грузинских спецслужб», – сказал Садыгов. – Афган сказал мне, что в автомобиле его избили, завязали ему глаза. Через 2:00 автомобиль сменили, затем сменили его снова. Афган говорит, что в третьем автомобиле люди говорили на азербайджанском языке».

«Когда третья машина остановилась, они сняли с него глаз повязку и положили в карман 10 000 евро, которые он никогда не видел раньше. Он увидел, что местом, куда они прибыли, был пункт пропуска на границе Грузии и Азербайджана. Афган сказал мне, что после пересечения границы он был доставлен в Баку», – добавил адвокат.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что начало расследование предполагаемого «незаконного заключения» Мухтарли.

Афган Мухтарли оставил Азербайджан три года назад. В Тбилиси он проводил протесты перед зданием посольства Азербайджана и недавно написал о преследовании азербайджанских активистов в Грузии.