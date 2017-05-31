Высший админсуд рассмотрит иск об отмене указа Порошенко относительно санкций против России

Высший административный суд Украины 31 мая рассмотрит иск о признании неправомерным и отмене указа президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 о расширении санкций, связанных с агрессией Россией в отношении Украины. Соответствующее постановление суда размещено в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что истец просит признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, в частности, касающихся запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Оснований для отказа в открытии производства по делу, оставления искового заявления без рассмотрения, возвращения искового заявления не усматривается», – говорится в тексте постановления.

Судебное заседание Высшего админсуда по делу назначено на 16:00.

15 мая президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности сайты группы Mail.Ru, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Тогда также в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что через российские соцсети ведется информационная агрессия против Украины.