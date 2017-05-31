В Белогорском районе планируют отметить греческий праздник Панаир

Торжества, посвященные греческому празднику Панаир, пройдут 3 июня В селе Чернополье Белогорского района крымские греки отметят праздник Панаир. Торжества намечены на 3 июня. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю учреждение «Дом дружбы народов».

В ходе мероприятия по святым Константину и Елене будет отслужена литургия. Кроме того, пройдет крестный ход к целебному источнику Святого Константина.

«В мероприятии примут участие руководство Республики Крым, представители национально-культурных автономий Республики Крым и общественных организаций... Свое искусство зрителям подарят артисты, представляющие национально-культурные автономии Республики Крым», – говорится в сообщении.

Панаир – национальный праздник греческой общины. Так традиционно продолжается престольный праздник святых равноапостольных Константина и Елены. Отмечается ежегодно 3 июня.

В субботу, 27 мая, у мусульман, к которым относятся и крымские татары, начался священный месяц Рамадан (Рамазан) – месяц обязательного для мусульман поста.

По окончании Рамадана мусульмане празднуют Ораза-байрам. В этот день приверженцы ислама совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.