В Крыму объявили конкурс на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте

Инфоцентр «Крымский мост» объявил творческий конкурс стихотворений и песен о строящемся мосте через Керченский пролив. По его информации, принять участие может любой желающий.

«Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады, автор примет участие в съемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике «Крымский мост», а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века», – говорится в сообщении.

В инфоцентре утверждают, что с начала строительства на их официальную почту приходят десятки стихотворений и текстов песен, посвященных мосту.

Несколько дней назад крымский завод шампанских вин «Новый Свет» начал розлив вина «Крымский мост».

11 апреля, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.