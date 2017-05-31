Россия сообщила об обстреле со Средиземного моря позиций исламистов в Сирии

В Министерстве обороны России сообщили, что российская подводная лодка и фрегат осуществили пуски четырех крылатых ракет в Средиземном море по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии.

Целью ударов были объекты исламистов вблизи города Пальмира, где, как сообщается, была техника и отряды боевиков.

В Минобороны России отметили, что США, Турция и Израиль были заблаговременно проинформированы о ракетном ударе.

Россия, как и США и Турция, борется с группировкой «Исламское государство» в Сирии, но одновременно Москва поддерживает сирийские силы президента Башара Асада, тогда как Вашингтон и Анкара поддерживают различные повстанческие группировки.

Россия начала кампанию бомбардировок и ракетных ударов в Сирии в сентябре 2015 года.

Западные официальные лица ранее заявляли, что большинство российских ударов направлены главным образом против противников Асада, чем против исламистов.