В Севастопольском театре танца попрощались с руководителем Вадимом Елизаровым

В Севастопольском театре танца состоялась церемония прощания с художественным руководителем Вадимом Елизаровым, который умер 28 мая. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, жена покойного Нина Маршева уверена, что ее мужа «убила борьба за театр». Она рассказала, что Вадим Елизаров два года боролся за то, чтобы за мастерской оставили помещение в здании местного Дворца детства и юности. Все слова о том, что театру предлагали другие помещения, Маршева назвала ложью. По ее словам, решение, переселять ли артистов, не принято до сих пор.

На прощании с Елизаровым городские чиновники пообещали быть максимально убедительными в переговорах с руководством и настаивать на том, чтобы за театром оставили его зал.

Как сообщается, сын Вадима Елизарова Александр, который сейчас является директором театра, предложил своей матери Нине Маршевой стать художественным руководителем.

В воскресенье, 28 мая, на 68 году ушел из жизни художественный руководитель Севастопольского театра танца, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры Украины Вадим Елизаров. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Вадим Елизаров был автором всех постановок Севастопольского Академического театра танца, руководитель и создатель театра, который работает в городе с 2000 года.

С 2014 года коллектив театра не раз пытались выселить из помещений во Дворце детства и юности в центре города. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, актеры театра опасаются, что после смерти их авторитетного руководителя они потеряют залы, которые занимают с начала 2000-х годов.