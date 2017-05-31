К суду, где рассмотрят «дело Умерова», прибыли три микроавтобуса силовиков

В Крыму 31 мая пройдет предварительное судебное заседание по уголовному делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, под здание Симферопольского районного суда, где будет проходить заседание, прибыли три микроавтобуса сотрудников ОМОН и несколько сотрудников российской полиции.

Заседание, которое должно было начаться в 11.00, отложили на полчаса, потому что прокурор не приехал.

Как сообщалось ранее, суд будет проходить в закрытом режиме.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Согласно сведениям, представленным на официальном сайте подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, уголовное дело в отношении Ильми Умерова по ст. 280.1 Уголовного кодекса России, два дня назад было передано для изучения судье Андрею Кулишову.

По информации, размещенной на сайте «Миротворец», Андрей Кулишов разыскивается правоохранительными органами Украины за нарушение присяги судьи и подозревается по ст. 111 УК Украины («государственная измена»).

При этом в списке уволенных крымских судей Высшим советом правосудия Украины, судья Андрей Кулишов не значится.