В первом полугодии более 6,5 тысяч моряков ЧФ России прошли подготовку в учебном центре флота

Более 6,5 тысяч военных моряков с кораблей Черноморского флота России прошли подготовку в учебном центре флота в первом полугодии. Об этом 31 мая рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, сообщает «Крыминформ».

«Плановые тренировки на комплексах тренажеров по видам подготовки проведены почти для 500 военнослужащих, еще 1,4 тысячи военнослужащих совершенствовали свои знания в учебных кабинетах. Более 4 тысяч черноморцев тренировались тушить пожары и бороться с водой на базе учебно-тренировочного комплекса», – сказал Трухачев.

Он добавил, что «практическая подготовка велась с привлечением мощностей новых модульных учебно-тренировочных комплексов для тренировки подводников».

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».