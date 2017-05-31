Афганистан: число жертв взрыва возросло до 80

По меньшей мере 80 человек погибли и более 350 были ранены в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая, сообщили в Министерстве здравоохранения Афганистана. По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей.

Число жертв может возрасти, поскольку, как предполагают, многие остаются под завалами зданий, разрушенных взрывом.

Министерство внутренних дел призвало жителей Кабула сдавать кровь для раненых.

Взрыв у президентского дворца и иностранных посольств в Кабуле прогремел в час пик. Силовики предположили, что смертник взорвал бомбу в автомобиле. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Атака произошла в ходе так называемого ежегодного «весеннего наступления» талибов.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за несколько недавних взрывов в афганской столице, в частности за мощный взрыв против конвоя НАТО, в результате которого 3 мая погибли по меньшей мере 8 человек и были ранены 28.

За первые три месяца года в Кабуле фиксируется наибольшее количество жертв за многочисленные нападения в городе, причем больше всего страдают гражданские.