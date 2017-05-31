В Крыму на 1 июня объявлено штормовое предупреждение

В аннексированном Крыму на 1 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении на сайте подконтрольного Кремлю ГУП «Крымэнерго».

Ранее в крымском МЧС сообщалось, что в Симферополе в течении дня 22 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Позднее по информации СМИ и местных жителей, часть улиц города были затоплены из-за сильных осадков.