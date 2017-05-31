В Украине при Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создадут структуру, которая будет заниматься координацией усилий, направленных на поддержку и освобождение украинских политзаключенных. Об этом 31 мая в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак.

«Есть концептуальное принципиальное согласие министра, что такая структура будет создана в Министерстве временно оккупированных территорий Украины. В каком формате она будет работать, пока неизвестно. Это будет обсуждаться с представителями общественных организаций и родственниками политзаключенных», – отметила Томак.

По ее мнению, эта структура должна заниматься общей координацией, а также знать, как продвигается каждое дело, на каком этапе оно находится и понимать, какие существуют вызовы и потребности.

«Организация должна обращаться к государственным органам или неправительственным структурам, которые могут быть полезны в той или иной ситуации: со сбором доказательств, с поиском адвоката и контролем, как продвигается расследование в Украине», – добавила активистка.

Раньше сообщалось, что в Украине в случае принятия законопроекта «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи», политзаключенными могут признать около 60 украинцев.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».