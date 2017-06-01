Аксенов поручил поставить на кадастровый учет все крымские парки

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поручил поставить все крымские парки на кадастровый учет. Соответствующее поручение Аксенов дал в ходе заседания российского правительства Крыма, сообщают «Новости Крыма».

«Охранные зоны, парки, все, что находится в ведении министерств, немедленно оформить, внести все данные в Росреестр. Это, по крайней мере, защитит от того, что будут сейчас появляться, как из-под земли, какие-то решения 2005, 2007, 2010-х годов о выделении земли, стройках и так далее», – сказал Аксенов.

Он добавил, что его поручение является «первоочередной задачей» для российских министров полуострова.

«Немедленно поставить все на кадастровый учет. Первоочередная задача. Все отставить в сторону – оформить охранные зоны, границы определить», – резюмировал он.

31 мая подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов дал местным чиновникам две недели на то, чтобы разобраться с самостроями.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.