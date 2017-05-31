В Ялте сообщают о передаче театра имени Чехова в собственность крымской власти

Российский бизнесмен Александр Лебедев утверждает, что Ялтинский театр имени Чехова, который в последние годы находился в его собственности, официально передан в собственность подконтрольных Кремлю властей Крыма. Об этом 31 мая сообщают «Новости Крыма».

«Я считаю за честь передать театр в хорошие руки. Как мог, я задачу выполнил и теперь займусь другими делами. Я думаю, что театр будет отлично управляться», – сообщил Лебедев журналистам.

Также российский бизнесмен сообщил, что все сотрудники театра продолжат свою работу.

«Тот небольшой информационный шум, который был затеян, не обращайте на него внимания. Никого там на улицу не выгоняли, все там будет в порядке», – добавил он.

Крымские СМИ сообщают, что в соцсетях появилось заявление коллектива театра им. Чехова в Ялте о том, что театр – банкрот, и его коллектив с 1 июня увольняется. В письме обвиняют мецената Александра Лебедева, взявшего на себя обязательства по развитию театра еще в 2006 году, но якобы не оказывающего театру материальной поддержки.

В письме также указано, что коллектив театра добивается его «национализации». Руководитель ООО «Национальная резервная корпорация» (фактический владелец театра) Артем Артемов сообщил, что Лебедев не будет переоформлять аренду на «российское предприятие» и передает здание Крыму

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».