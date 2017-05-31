Правление Национального союза журналистов Украины создаст фонд поддержки журналистов, пострадавших в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма. Соответствующее решение приняло правление НСЖУ 31 мая в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Комментируя инициативу по созданию проекта, глава НСЖУ Сергей Томиленко напомнил о журналистах, которые нуждаются в помощи, в качестве примера он привел ситуацию с крымским журналистом Николаем Семеной, против которого возбуждено уголовное дело в Крыму, и корреспондентом «Укринформа» Романом Сущенко, незаконно арестованным в России.

«Не объявленная, но реальная война на востоке Украины и оккупация Крыма изменили информационное поле и условия работы журналистов. Но среди нас немало коллег, чья жизнь тоже резко изменилось в 2014 году. Это журналисты из Крыма и Донбасса, которые из-за угроз или опасности были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию. Это коллеги, потерявшие одновременно и работу, и жилье, потому что их газеты, сайты, теле- и радиокомпании прекратили деятельность под давлением оккупационных вооруженных формирований. Это украинские журналисты, побывавшие в плену у так называемых «ДНР» и «ЛНР», или незаконно которые преследуются в России», – говорится в сообщении НСЖУ.

Предполагается, что фонд помощи журналистам, пострадавшим результате войны на Донбассе и аннексии Крыма, будет пополняться при поддержке редакционных коллективов, предприятий, ведомств и благотворительных организаций.

Накануне журналист Юрий Луканов, представляя на международной конференции в Вильнюсе доклад о ситуации со свободой слова на аннексированном полуострове, призвал мировое сообщество «поддержать широкую кампанию по восстановлению доступа к средствам массовой информации в аннексированном Крыму, которые были заблокированы российскими властями».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения. Простив журналистов российские власти возбуждают уголовные дела, также они проводят планомерную политику по выдавливанию независимых изданий и журналистов с территории аннексированного полуострова.