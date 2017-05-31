В Крыму рапортуют о приезде китайских ученых

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма сообщает о прибытии на полуостров президента Шанхайской академии общественных наук (ШАОН) Ван Чжана. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

Сообщается, что Чжан провел встречу с подконтрольным Кремлю заместителем председателя правительства Крыма, министром внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрием Полонским.

В ведомстве отмечают, что китайский ученый прибыл в Крым с целью развития научного сотрудничества.

По словам Полонского, Крым «заинтересован во всестороннем сотрудничестве с научной элитой Китая».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».