Джеппар: Крым и Донбасс – важные направления в работе министерства информполитики Украины

Одними из направлений работы министерства информационной политики Украины в 2017 году является информационная реинтеграция Крыма и Донбасса. Как сообщила в комментарии Крым.Реалии исполняющая обязанности министра информполитики Эмине Джеппар, она намерена продолжать намеченную ранее работу министерства.

«Деятельность министерства фиксируется нашими внутренними документами, планами, дорожными картами, планами действий. Поэтому на сегодня говорить о новых приоритетах не представляется... На этот год мы запланировали достаточно большой отрезок работы. У нас четыре основных направления: информационная безопасность, в рамках которой – стратегические коммуникации, также информационная реинтеграция Донбасса и Крыма, и тема популяризации Украины в мире. Эти направления как были в рабочей повестке дня, так и будут оставаться», – прокомментировала Джеппар.

Ранее стало известно, что министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, а функции исполняющего обязанности министра информполитики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джеппар.

14 января 2015 года Кабмин Украины принял постановление «Вопросы деятельности Министерства информационной политики Украины», в соответствии с которым было создано министерство информационной политики Украины.

2 декабря 2014 года, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О формировании состава Кабинета Министров Украины», Юрий Стець был назначен на должность министра информационной политики Украины.