СМИ: Трамп решил вывести США из парижского климатического соглашения

Президент США Дональд Трамп решил вывести Соединенные Штаты из международного климатического соглашения, заключенного в 2015 году в Париже, сообщают 31 мая американские СМИ.

Новостное агентство Reuters цитирует информированный источник, который 31 мая заявил, что Трамп решил выполнить свое предвыборное обещание и вывести США из соглашения, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов.

«Трамп, скорее всего, выйдет из климатического соглашения», – сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. В то же время чиновник предупредил, что ни одно решение не является окончательным, пока президент его не объявит.

Трамп, который ранее обещал вывести США из договора, отказался подтвердить приверженность соглашению на саммите G7 в Италии в минувшие выходные. В заключительной декларации саммита «Группы семи» наиболее экономически развитых стран все, кроме США, отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения – обязательств, взятых на себя в Париже. «Нас было шестеро против одного», – отметила тогда канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Дональд Трамп во время своей избирательной кампании высказывал мнение, что США следует выйти из Парижского соглашения, – но, как заметил его главный советник по экономическим вопросам Гэри Кон, «взгляды президента в последнее время изменились».

В своем Твиттере 27 мая Трамп заявил, что он сделает окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе.