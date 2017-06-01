Медведев потребовал обеспечить безопасность детского отдыха

Премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев заявил 31 мая, что главными в организации летнего отдыха детей являются безопасность, соблюдение санитарных норм, противопожарных правил. Об этом шла речь на совещании в режиме видеоконференции, в котором приняли участие члены подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году «была существенно усовершенствована нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха».

В частности, полномочия по организации детского отдыха теперь закреплены за министерством образования России. При этом Медведев подчеркнул, что требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали жестче.

«Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны четко понимать, что безопасность – это самое существенное. Мы законодательно закрепили также, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей – безусловные приоритеты. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях не должно быть экономить на здоровье», – сказал глава российского правительства.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 29 мая заявил, что в Крым и Краснодарский край соседней России дополнительно направят 700 сотрудников МВД с 1 июня по 31 августа. по его словам, это будет сделано с целью повышения безопасности детей на курорте.