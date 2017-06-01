Власти Крыма надеются найти инвесторов на форуме в Петербурге

Подконтрольное Кремлю министерство экономического развития Крыма представит на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 3 июня в соседней России, около 10 инвестиционных проектов и 20 инвестиционных площадок. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

В пресс-службе отметили, что участникам форума представят информацию «о крупнейших и наиболее привлекательных инвестиционных проектах, среди которых культурно-исторический и туристический центр «Коктебель-парк», энергоопреснительный комплекс в г. Красноперекопск, инфраструктурные проекты в сфере оборота ТКО, создание логических центров, строительство спортивных объектов, а также ряд частных проектов».

Накануне стало известно, что назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов выступит на Петербургском международном экономическом форуме и расскажет на форуме об инвестиционной политике в условиях санкций.

Экономический форум в российском Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».