Порошенко о решении суда Стокгольма: Москва теряет возможность использовать газ как оружие

Решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) дает право «Нафтогазу Украины» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» в соответствии с условиями рынка, заявил 31 мая президент Украины Петр Порошенко.

«Положение «бери или плати» отменено. В удовлетворении требований российского «Газпрома» платить за газ на основании «бери или плати» отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией, и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов», –написал президент Украины в Facebook.

«Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это – важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа», – добавил Порошенко.

По его словам, для Украины это «чрезвычайно важное решение», поскольку противоречия между «Нафтогазом» и «Газпромом» впервые регулируются цивилизованным юридическим способом.

«Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей», – подчеркнул украинский президент.

31 мая «Нафтогаз» сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отклонил требование российского газового монополиста «Газпрома» к Украине по принципу «бери или плати». Кроме того, по данным украинской компании, суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.

В «Газпроме» заявили, что получили решение арбитража, которое составляет 790 страниц, и анализируют его.

В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.

Перед этим «Нафтогаз» подал иск по цене газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.

В 2016 году председатель украинской компании Андрей Коболев оценил сумму претензий «Нафтогаза» с российским «Газпрома» в 30 миллиардов долларов.

В то же время российский «Газпром» подал в Стокгольмский арбитражный суд три иска против «Нафтогаза» на общую сумму более 23 миллиардов долларов.