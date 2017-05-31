В Севастополе блокировку «ВКонтакте» пояснили покупкой трафика на материковой Украине

В Севастополе пояснили блокировку социальной сети «ВКонтакте» покупкой интернет-трафика на материковой Украине. Об этом сообщают 31 мая российские СМИ.

Исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгиу сообщил ТАСС, что сбой в работе крымского интернет-провайдера «Телесистемы» произошел в среду из-за предоставления абонентам трафика, закупаемого на материковой Украине.

«Часть трафика шла через украинских провайдеров, поэтому произошла блокировка, но вопрос был решен в течение двух-трех часов, была перепрописана маршрутизация. У провайдера часть трафика шла через Россию, часть – через Украину, те абоненты, которые получали украинский трафик, и столкнулись с блокировкой. Видимо, первый маршрут был занят, поэтому пользователи были перенаправлены по второму маршруту и получили эти оповещения, а сейчас принудительно прописали, чтобы по этому маршруту трафик не шел», – сказал Георгиу.

Он добавил, что с подобной ситуацией «можно столкнуться в любой стране мира, если трафик идет из страны, где запрещен какой-то ресурс».

Исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю главного управления информатизации и связи Севастополя добавил, что покупка украинского трафика не является нарушением, и пояснил, что крымская компания «Телесистемы» до российской аннексии Крыма входила в украинскую компанию «Воля», у которой в настоящее время приобретает часть трафика.

Крымчане 31 мая сообщили о том, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. В то же время в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.