В Севастополе шествие военно-исторических клубов заменят казаками

В Севастополе День исторического бульвара в 2017 году пройдет без шествия военно-исторических клубов. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, по инициативе руководителя учреждения «Государственный музей музея героической обороны и освобождения Севастополя» изменили название праздника и его содержание.

Вместо военно-исторической тематики, фестиваль станет культурно-патриотическим. Не планируется традиционное шествие по кольцу города, вместо этого организаторы планируют проход участников вверх по бульвару.

Вместо традиционной реконструкции боя между русскими и французскими солдатами, проведут выступление каскадеров в казачьей форме на конях. Будет работать несколько интерактивных исторических площадок, веревочный городок и ретро-фотоателье. Самодеятельные артисты покажут свое искусство возле Панорамы, также будет организован пункт общественного питания «Солдатский бивак».

Традиционные экспозиции национально-культурных обществ в этом году сократят по численности и времени. Каждому национальному обществу предложили сделать экспозицию о военном прошлом предков.

День Исторического бульвара традиционно празднуют в Севастополе в первое воскресенье июня. Раньше участники военно-исторических клубов в костюмах ландскнехтов, гренадеров, красноармейцев проходили шествием по кольцу города. После шествия в течение дня исторические реконструкторы, национально-культурные общества, музеи и поисковики, туристические клубы и другие объединения показывали свои экспозиции на главной аллее Исторического бульвара. Кульминацией праздника была реконструкция боя между французскими войсками и защитниками Севастополя времен обороны 1854-1855 годов.