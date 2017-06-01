В четверг 1 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен тому, что теряет Украина в лице кардинала УГКЦ Любомира Гузара? Как государство заботится о новом поколении украинцев? Как Европа будет преодолевать коррупцию в Украине? А также другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода» c Юрием Матвийчуком. Вместе с архиепископом Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ Игорем Исиченко, вице-ректором Украинского Католического Университета Мирославом Мариновичем, а также народными депутатами Юрием Павленко, Дмитрием Добродомовым и Бориславом Розенблатом, они будут говорить о том, что из-за смерти кардинала Любомира Гузара теряет Украина и христианский мир, как Украина заботится о своих детях, и смогут ли европейцы «дожать» украинских коррупционеров?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Александром Янковским обсуждаем дело в отношении крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины, которое возбудила прокуратура Автономной Республики Крым, варианты нового символа Крыма и Договор о дружбе между Украиной и Россией. Гости эфира – начальник управления прокуратуры АР Крым Александр Даракчи, президент Академии украинской прессы Валерий Иванов, украинский политолог Евгений Магда, дизайнер из Крыма Марк Мирончук, украинский дизайнер Андрей Ермоленко, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев, украинский политолог Тарас Чорновил и народный депутат Украины Вадим Денисенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.