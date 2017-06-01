Некоторые украинские провайдеры заменили программы телеканала ATR на «UA Крым» – Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщает о случаях замены в пакетах программ некоторых провайдеров крымскотатарского телеканала ATR на программы крымского филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «UA Крым».

В Нацсовете такие действия провайдеров осудили и назвали их «обозначающими избирательность в обеспечении доступа населения Украины к информации об аннексированном полуострове».

«Понимая важность поддержки крымских телеканалов, в том числе первого и единственного в мире крымскотатарского телеканала ATR, Национальный совет обращается к провайдерам программной услуги с просьбой и в дальнейшем осуществлять ретрансляцию этого вещателя в кабельных сетях, продемонстрировав таким образом четкую позицию в вопросах информационной безопасности и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении Нацсовета.

Кроме того, по информации регулирующего органа, провайдеры из разных областей Украины сообщают о том, что компания, которой принадлежит ATR, уклоняется от заключения договоров о сотрудничестве, что и становится основанием для прекращения ретрансляции указанных телеканалов.

В связи с этим, в Нацсовете напоминают о необходимости телеканалам также соблюдать нормы действующего законодательства Украины.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины включил телеканал «UA Крым» в программу кабельного вещания.

В середине марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали «Украинское радио» (общественное вещание), местная херсонская радиостанция «Радио София», крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».