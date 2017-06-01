Глава СБУ поддержал введение визового режима с Россией

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным ввести режим ограниченного въезда на территорию государства для граждан России. Такое заявление Грицак сделал 1 июня в Киеве.

При этом он допустил, что россияне могут взъезжать в Украину при условии наличия биометрических паспортов.

«У нас есть возможность с 11 июня фактически посещать (без виз – КР) Европу по биометрическим паспортам. Почему не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать сюда только по аналогичным документам... Такое требование на этом этапе могло бы быть введено», – цитирует главу СБУ украинский «Интерфакс».

Глава СБУ также отметил угрозы со стороны российских спецслужб, которым подвергаются граждане Украины, посещающие Россию по личным делам или для устройства на работу в этой стране.

По словам главы СБУ, есть отдельные случаи попыток вербовки украинцев со стороны спецслужб России, и эти вербовки осуществляются путем как психологического, так и физического давления.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 1 июня выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

В 2016 году Верховная Рада Украины так и не вынесла этот законопроект на голосование. 22 мая 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для введения визового режима с Россией необходимо провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.

В Кремле возможное введение Киевом визового режима прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это, в первую очередь, ударит по украинским гражданам.

Песков добавил, что Россия пока не решила, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян.