Зубков пожаловался на «подлые и завистливые» крымские власти

Бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков пожаловался на то, что в его парк продолжают приходить проверки от российской ветеринарной службы. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Станцевав победный танец на тушах убиенных свиней, Валерий Иванов (глава госкомитета ветеринарии Крыма – КР) взялся изо всех сил добивать «Тайган». Только позавчера меня в один день посетили две проверки ветеринаров, которые лезут из кожи вон, чтобы найти, что-угодно в парке и оштрафовать меня на миллион рублей, а лучше на два. Мясо в холодильниках «Тайгана» арестовано, каждый день эти негодяи составляют все новые и новые протоколы, пытаясь зацепиться за что-угодно. Проблемы у меня, как и у многих крымчан, по моему убеждению, прежние – это глупая, недалекая, спесивая, завистливая и подленькая крымская власть», – рассказал Зубков.

Как отметил бизнесмен, его оппоненты используют админресурс для сведения с ним личных счетов на почве взаимной неприязни.

«Руководят уничтожением моих парков Иванов и Аксенов. Для них это вендетта за то, что я не сдаюсь, продолжаю жить и бороться, называть их нелицеприятными для них словами. А разве другого эти «гоблины у власти» заслуживают? Ни главный крымский ветеринар Иванов, ни Аксенов никогда не оставят меня в покое, я им как кость в горле. В наших взаимоотношениях пройден рубикон, после которого назад дороги нет. Здесь два выхода из ситуации: либо они добивают меня, либо я должен выжить и помочь им покинуть свои мягкие кресла», – отметил бизнесмен.

26 мая представители подконтрольного Кремлю госкомитета ветеринарии Крыма вместе с его главой Валерием Ивановым приехали на ферму владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олега Зубкова, чтобы уничтожить все поголовье свиней, которое, по их словам, заражено африканской чумой.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.