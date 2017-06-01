Прокуратура АРК направила в суд обвинения по пяти экс-депутатам Верховной Рады Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших крымских депутатов, которых обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовных производств «получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 указанные депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации полуострова».

В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимно образованная, так называемая «Республика Крым».

Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В настоящее время прокуратура в суд направила уже 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, напомнили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».