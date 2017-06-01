СБУ: в Киеве провайдер поставлял в Крым интернет и сотрудничал с ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АРК выявили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в аннексированный Крым в интересах российских спецслужб.

Как сообщает 1 июня пресс-служба СБУ, сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ России, которая установила на оборудование собственные технические спецсредства.

Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе, отмечают украинские спецслужбы.

«Из-за незаконной маршрутизации трафика в аннексированный Крым ФСБ России планировала получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера. В Украине среди клиентов ООО «Дабл-Ю Нет Украина», в частности, находятся государственные учреждения, международные организации, крупные банковские учреждения», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ России в Крыму, «Воентелеком» России и крымские предприятия связи.

СБУ сообщает, что во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники украинской спецслужбы изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика на временно оккупированную территорию АР Крым и контроль за его распространением ФСБ России. Правоохранители также установили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к российским интернет-ресурсам и сервисам, в отношении которых в Украине ввели санкции.

Досудебное следствие продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

На странице «Wnet» сообщают, что провайдер работает в штатном режиме. Что касается блокирования «санкционных» сайтов и соцсетей, компания сообщила, что «начала внедрять мероприятия по выполнению Решения СНБО».

Накануне в Севастополе признали покупку интернет-трафика на материковой Украине. Так севастопольские чиновники пояснили блокировку социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», что имела место в городе 31 мая.