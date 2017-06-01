Курбединов: вручение премии крымскому адвокату – сигнал для России

Вручение адвокату Эмилю Курбединову, который защищает права крымчан на полуострове, премии Front Line Defenders, является не только признанием деятельности крымских правозащитников, но и определенным сигналом для России. Об этом сказал Курбединов 1 июня в Киеве на пресс-конференции.

«Это определенный импульс для России, это посыл, что международные организации, в том числе Front Line Defenders, мониторят ситуацию в Крыму, наблюдают за работой правозащитников, и они в курсе того, какие преследования проходят в Крыму», – сказал Курбединов.

Он добавил, что на территории аннексированного полуострова продолжаются преследования гражданских активистов.

Ежегодная премия Front Line Defenders вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

В 2017 году члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

С момента аннексии Крыма Россией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков в домах крымских активистов.

В январе 2017 года Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням ареста.