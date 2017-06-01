Крымский адвокат Эмиль Курбединов прилетел в Украину из Ирландии, где его наградили международной правозащитной премией.



31 мая в Киевском международном аэропорту «Борисполь» его встречали правозащитники, активисты и простые крымчане.



В столице Ирландии Дублине Курбединову вручили премию Front Line Defenders для правозащитников, находящихся в опасности. «Эта награда – достижение для всех правозащитников в Крыму, которые встали на защиту прав своих соотечественников», – сказал Курбединов на церемонии награждения.​