К материалам дела по иску в Европейский суд по правам человека, который Украина подала к России за нарушения прав человека в аннексированном Крыму, необходимо добавить информацию об уничтожении образования на украинском языке на территории полуострова. Об этом сказал один из руководителей «Евромандан-Крым» Андрей Щекун 1 июня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что в промежуточном решении Международного суда в Гааге по Крыму есть пункт о необходимости предоставить крымчанам возможность обучения на украинском языке.

«Евромайдан-Крым» дал необходимые показания прокуратуре АРК по поводу украиноязычного образования в Крыму – сколько закрыто школ, украиноязычных классов, как они уничтожаются на сегодняшний день. Было бы хорошо, если бы к этому присоединились министерство образования Украины, родители детей, вынужденные переселенцы, чтобы они (Министерство юстиции Украины – КР) могли использовать эту информацию в своем деле (в иске Украины против России в ЕСПЧ – КР), – отметил Щекун.

Европейский суд по правам человека признал правовую позицию Украины по первому иску страны к России, за нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сказал 1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве. Министр юстиции назвал это «хорошей новостью».

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.