Курбединов: в Крыму усилили репрессии против активистов

В аннексированном Крыму усилились репрессии против активистов, заявил адвокат Эмиль Курбединов, который защищает права крымчан на полуострове, 1 июня на пресс-конференции в Киеве.

«Никакого спада давления на гражданских активистов мы не наблюдаем. Наоборот, гайки закручиваются, преследования продолжаются, давление на сообщество нарастает. С начала года буквально за три месяца десятки гражданских активистов подверглись арестам, отсидели от 5 до 15 суток в тюрьмах. Они выходили, и все равно приходили на обыски, все равно приходили на суды, все равно снимали видео и представляли это общественности. Все равно продолжали вести свою мирную гражданскую борьбу в той форме, в которой они видят ее», – рассказал Курбединов.

Курбединов также отметил, что вручение премии Front Line Defenders является не только признанием деятельности крымских правозащитников, но и сигналом для России, которой указывают, что о преследованиях активистов в Крыму известно в мире.

Ежегодная премия Front Line Defenders вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

В 2017 году члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

С момента аннексии Крыма Россией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков в домах крымских активистов.

В январе 2017 года Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням ареста.