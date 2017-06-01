Адвокат Семены надеется на условный приговор для журналиста

Адвокат украинского журналиста Николая Семены в Крыму Эмиль Курбединов надеется на условный срок для своего подзащитного. Об этом он сказал 1 июня на брифинге в Киеве.

«Конечно же, мы уверены на 100%, что будет обвинительный приговор. Но определенная надежда, в том числе, из-за того, что это дело получило огромный резонанс, как здесь, так и за рубежом, – мы надеемся, что все-таки, учитывая и возраст Николая Семены, и состояние его здоровья, может быть условный приговор. Но приговор будет – это однозначно», – заявил он.

По словам Курбединова, сейчас сторона защиты по делу Николая Семены готовит материалы для иска в Европейский суд по правам человека.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.

Очередное заседание по делу Николая Семены назначено на 5 июня.

После аннексии Крыма Россией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека во время рейдов и обысков в домах крымских активистов.

В январе 2017 года Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти суткам ареста.

В этом году Эмилю Курбединову присудили премию Front Line Defenders.