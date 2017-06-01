Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 1 июня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о содержании его под стражей до 4 сентября. При этом суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 31 августа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат задержанного Дмитрий Динзе.

«Оставили жалобу без удовлетворения, единственное, что поправили – срок его нахождения под стражей: был срок до сентября, поправили до 31 августа, чтобы укладывался в 6 месяцев. Потому что, согласно российскому законодательству, лицо, совершившее преступление небольшой средней тяжести, не может содержаться под стражей свыше 6 месяцев. Только в исключительных случаях могут продлевать срок содержания свыше 6 месяцев», – пояснил адвокат.

23 мая подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября 2017 года.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение подконтрольного Кремлю суда в аннексированном Крыму продлить арест украинскому активисту Балуху.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.