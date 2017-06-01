Украина не будет подавать новые иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за ее действий в аннексированном Крыму и на Донбассе, а будет дополнять уже существующие. Кроме того, Киев просит ЕСПЧ объединить существующие дела по Крыму в одно производство. Об этом на пресс-конференции в Киеве 1 июня сообщил уполномоченный украинского правительства по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Новые заявления мы подавать не будем, будем подавать приложения к уже существующим заявлениям о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе», – сказал Лищина.

Он добавил, что это связано с тем, что российская сторона пытается злоупотреблять количеством поданных Украиной исков.

Министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве сообщил, что Европейский суд по правам человека признал правовую позицию Украины по первому иску страны к России за нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков по действиям России в Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.