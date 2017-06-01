Минюст: Украина юридически готова к визовому режиму с Россией

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы.

«Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова», – сказал Петренко 1 июня.

По его словам, если будет политическое решение, то тогда команда Министерства юстиции совместно с Министерством иностранных дел присоединится к работе по подготовке всех необходимых решений.

«Я думаю, что этот вопрос актуален и он, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел», – добавил Петренко.

Единственной проблемой, по его словам, является обеспечение беспрепятственных контактов украинцев с родственниками в России.

21 мая первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в парламенте оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией.

Заявления о необходимости ввести визовый режим для россиян стали звучать сразу после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины.

В Кремле заявили, что визовый режим с Россией, призывы к введению которого звучат в Верховной Раде Украины, ударит по интересам самих украинцев.