Радио Крым.Реалии: Война по договору о дружбе

31 мая 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Почему ни Россия, ни Украина после аннексии Крыма и развязывания конфликта на Донбассе не разорвали Договор о дружбе? Какими должны быть дипломатические отношения между двумя государствами?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с народным депутатом Украины Вадимом Денисенко и украинским политологом Тарасом Чорновилом.

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