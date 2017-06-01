Во время обыска в киевском офисе ООО «Дабл-ю нет Украина», помимо изъятых серверов и различных документов, были обнаружены российские рубли и карты, на которых флажками с логотипами компании были отмечены столица России Москва и Симферополь в оккупированном Крыму. Об этом Крым.Реалии сообщила 1 июня пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

«К сожалению, поскольку следственные действия продолжаются, разглашение более детальной информации невозможно. Прокуратура АР Крым обязательно проинформирует СМИ по результатам изучения и проведения соответствующих экспертиз изъятого оборудования и материалов», – отметила Татьяна Тихончик.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АРК 1 июня выявили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в аннексированный Крым в интересах российских спецслужб.

Как сообщили 1 июня в пресс-службе СБУ, сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ России, которая установила на оборудование собственные технические спецсредства.

Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе, уточнили украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ России в Крыму, «Воентелеком» России и крымские предприятия связи.

На странице «Wnet» сообщают, что провайдер работает в штатном режиме. Что касается блокирования «санкционных» сайтов и соцсетей, компания сообщила, что «начала внедрять мероприятия по выполнению Решения СНБО».

Досудебное следствие продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).