Еврокомиссар Хан: политика ЕС по непризнанию аннексии Крыма неизменна

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что позиция ЕС по непризнанию аннексии Крыма Россией остается неизменной. Об этом Хан сказал 1 июня на встрече с Петром Порошенко, сообщают на сайте администрации украинского президента.

«Глава государства поинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Стороны отметили важность полноценного выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части безопасности. Комиссар ЕС подтвердил неизменность политики Европейского Союза относительно непризнания оккупации Крыма Россией и привязку санкционного режима против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских договоренностей», – сказано в сообщении.

Кроме того, Хан заверил, что ЕС остается надежным партнером Украины и будет и далее оказывать необходимую поддержку как в противодействии агрессии, так и на пути имплементации внутренних реформ в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».