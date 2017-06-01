Ялтинских старшеклассников накануне Дня детей учили собирать автомат Калашникова

Учащиеся 10-х классов пяти ялтинских школ накануне Дня детей, 31 мая, посетили стрелковый клуб «Тир – Симеиз» ДОСААФ России и прошли там курс огневой подготовки. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба российской администрации Ялты.

«В тире прошли стрельбы из пневматического и учебного интерактивного оружия. Кроме того, юноши смогли потренироваться в разборке и сборке автомата Калашникова. Таким образом, все участники получили практические и теоретические знания по основам стрельб и показали достойные результаты», – говорится в сообщении.

Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина отмечает регулярное нарушение прав детей в аннексированном Крыму.

1 июня отмечается Международный день защиты детей, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».