В прокуратуре АРК расследуют информационную агрессию России

Расследование прокуратуры Автономной Республики Крым по делу о гибридной войне России против Украины ведется, в частности, по факту распространения пропагандистских информационных публикаций в СМИ. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Александр Даракчи.

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«На данное время какие-то конкретные названия и фамилии назвать нельзя, это будет на этом этапе расследования разглашением следственных мероприятий. На сегодняшний день подозреваемых в этом уголовном деле нет, уголовное производство расследуется по факту ведения гибридной войны. А именно, следствие делает упор на информационные составляющие», – подчеркнул Даракчи.

По мнению другого гостя программы, украинского политолога Евгения Магды, дело прокуратуры АР Крым о гибридной войне станет прецедентом мирового уровня.

«Будут юридические последствия, это расследование необходимо... Соответствующее судебное решение или даже судебное рассмотрение создаст прецедент, который смогут использовать даже наши европейские партнеры... То, что роль медиа в гибридной агрессии достаточно высока, на сегодняшний момент практически аксиома», – подчеркнул Магда.

Прокуратура Автономной Республики Крым 30 мая начала досудебное расследование в отношении подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. В СБУ это дело уже назвали «беспрецедентным», потому что информационная составляющая войны России против Украины впервые получит правовую оценку.

Уголовное производство внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

В СБУ считают, что дело против крымских и российских чиновников станет резонансным не только в Украине, но и на международном уровне.

Российских чиновников, которых обвиняют в гибридной войне, могут осудить на срок до 12 лет. Учитывая, что дело может рассматриваться на международном уровне, то и наказание могут ужесточить, сообщили в СБУ.