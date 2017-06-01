Символом Крыма должны быть не тотемы, а лица – Лиев

До аннексии Крыма символы полуострова разрабатывались не спонтанно, а согласно специальной маркетинговой стратегии развития региона. Ими, как правило, становились известные люди, связанные с полуостровом. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава Ассоциации индустрии гостеприимства, экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

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«Айдентика (фирменный стиль – КР) зависит от стратегии маркетинговой, это вишенка на торте стратегии. У нас она была, и мы, выполняя ее, имели не тотемы, а у нас были лица, которые представляли крымский туризм. Это были люди, и каждый год мы выбирали такого человека – это был и боксер Александр Усик, и певица Злата Огневич. Это должно быть внятным стратегическим видением, а не просто в голову кому-то что-то пришло», – подчеркнул Лиев.

Символом аннексированного Крыма может стать куница по имени Крымниц. Об этом 26 мая сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. Он попросил двух местных мастериц по пошиву текстильных изделий придумать «крымского героя» как сувенир для иностранных делегаций.

Местный писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота Ватника. По его словам, кот стал одним из символов событий, которые происходили в Крыму в 2014 году.

Власти аннексированного полуострова ранее уже выбрали логотип «Я.Крым. Точка притяжения». Тогда разработка символа обошлась в один миллион рублей (450 тыс. грн – КР).

На гербе Автономной Республики Крым изображен грифон, держащий раскрытую раковину с голубой жемчужиной. Это мифологическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла всегда было одним из символов Крыма, наряду с флагом и гимном.