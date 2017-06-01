Власти Ялты остановили работу кафе на Ай-Петри за отказ от демонтажа

Российские власти Ялты приостановили деятельность расположенных на плато Ай-Петри объектов, собственники которых отказались их демонтировать. Такое решение приняла подконтрольная Кремлю ялтинская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает 1 июня пресс-служба российской администрации города.

«При проведении работ по демонтажу незаконно функционирующих объектов в районе верхней станции канатной дороги Мисхор–Ай-Петри несколько их владельцев отказались выполнить законные требования по демонтажу объектов и прекращению хозяйственной деятельности и продолжают работать и принимать посетителей. Это создает угрозу для жизни и здоровью посетителей и персонала», – сказано в протоколе комиссии.

В пресс-службе добавили, что на плато Ай-Петри планируют установить информационные таблички, предупреждающие о работах, запрете прохода и об ограничении посещения места проведения демонтажа объектов, а «специально созданная комиссия проверит законность деятельности объектов в указанном районе».

30 марта в подконтрольной Кремлю администрации Ялты сообщили, что в настоящее время разрабатываются несколько проектов реконструкции плато Ай-Петри.

Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Аксенов требует его полностью очистить от строений.

22 мая состоялся показательный демонтаж трех павильонов.

Владельцы объектов общепита и торговли на Ай-Петри заявляли, что недовольны планами властей и боятся лишиться источника заработка.

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